Gabon : laissées sur le carreau par JDS Technologies, 515 familles crient à l’aide !

C’est un véritable cri de détresse que vient de lancer le « collectif des 515 familles spoliées par la société JDS », victimes du programme d’investissement « JDS Partners » de l’entreprise JDS Technologies. En effet, face à la situation pour le moins intenable, ces familles ont sollicité l’intervention du chef de l’État Ali Bongo Ondimba afin de soulager la difficulté qu’ils traversent depuis maintenant un an.

En effet, on se souvient du scandale de ce programme d’investissement « JDS Partners » de l’entreprise JDS Technologies. Société de vente de matériel informatique JDS Technologies, cette entité qui n’était pas pourtant habilitée à collecter l’épargne sur fond de spéculation financière avait réussi à floue des centaines de familles qui désormais sont sur le carreau.

Si jusqu’à présent la justice et le gouvernement sont resté muet sur cette affaire, « collectif des 515 familles spoliées par la société JDS » a lors d’une communication tenu à interpeller le chef de l’exécutif afin d’obtenir le remboursement de la moitié de leur investissement, soit plus de 750 millions de FCFA. « Ce que nous faisons aujourd’hui n’est pas une revendication. C’est un appel à détresse concerne effectivement les 515 familles qui, le 29 juin, ont déposé un courrier sur la table du président de la République afin de soumettre notre dossier pour son appréciation. Nous souhaitons être soulagés sur le capital investi. », a indiqué le porte-parole du collectif, Michel Ella Mve.

Il faut souligner que cet appel constitue pour ces familles constitue un dernier recours, car regroupant des veuves, des orphelins, des retraités, des personnes handicapées, des jeunes salariés, des étudiants et des chômeurs qui malheureusement ne savent plus vers qui se tourner, surtout que les présumés responsables JDS Technologies sont dans la nature et n’ont jamais rendu de compte.