Gabon: l’agriculture saine au menu de l’échange entre l’ANPI et Mohammed Abdullahi Sani

C’est au siège social de l’Agence nationale de la promotion des investissements (ANPI-Gabon) que son Directeur général a reçu en audience, le mardi 5 juillet dernier, le magnat de l’agriculture Mohammed Abdullahi Sani. Passé maître dans la fabrication d’engrais organiques, l’investisseur nigérian espère saisir l’opportunité d’implémenter son modèle de production qui mise sur des engrais organiques plutôt que des herbicides.

Après une brillante représentation lors 5ème Conférence annuelle du Réseau international des Agences francophones de promotion des investissements (RIAFPI), Ghislain Moandza Mboma poursuit sa marche vers la mise en exergue des opportunités à saisir au Gabon. Pour preuve, le premier responsable de l’ANPI a reçu en audience l’homme d’affaires Mohammed Abdullahi Sani.

L’échange entre les deux personnalités a essentiellement tourné autour du développement d’une agriculture saine au Gabon. Et ce, d’autant plus que l’investisseur nigérian exerce dans la fabrication d’engrais organiques devant booster et encourager une agriculture sans produits chimiques au Gabon. Ghislain Moandza Mboma en a profité pour évoquer les domaines pendants notamment la transformation de l’huile de palme et la valorisation du sucre brut.

Pour l’Agence nationale de la promotion des investissements, l’heure est donc au changement de paradigme dans le mode de développement de l’agriculture. Si d’aventure un partenariat était conclu avec Mohammed Abdullahi Sani, nul doute que la diminution du recours aux herbicides deviendrait un modèle unique et envié. Pour information, ce sont ces produits chimiques qui favorisent l’érosion des sols et l’émission de CO2 dans l’atmosphère. Une activité qui va à contre-courant de la lutte contre la pollution environnementale.

