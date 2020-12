Gabon: l’AGP en grève dès ce vendredi 18 décembre

C’est à l’issue de l’Assemblée générale qui s’est tenue ce mercredi 16 décembre 2020 que le Syndicat national des agents de la communication publique section Agence gabonaise de presse (SYNACOP/AGP) a annoncé une entrée en grève dès ce vendredi 18 décembre 2020. Une décision qui fait suite à la non–prise en compte de leurs revendications par la direction générale, notamment le non–paiement des arriérés de salaires et de primes.

Cette décision qui fait suite à l’expiration depuis le 23 novembre 2020 du préavis de grève déposé sur la table de la direction générale, serait motivée, selon les agents, de l’Agence gabonaise de presse par le mépris dont ferait preuve leur hiérarchie. Malgré leur disponibilité à dialoguer, le SYNACOP/AGP s’est heurté au silence pour le moins méprisant des responsables de ce média.

En effet, les agents réclament depuis plusieurs mois le paiement intégral des arriérés de salaires et de primes, le paiement intégral de la RAC, la mise à disposition de moyens roulants pour assurer convenablement leur travail mais aussi une lisibilité sur les contrats. Pour un agent contacté par Gabon Media Time, cette situation a une incidence sur les conditions de vie de l’ensemble du personnel. « Ça a trop duré, nous comptabilisons des arriérés de salaires et de primes de 17 mois pour les fonctionnaires et 16 pour les contractuels, et nos conditions de travail deviennent de plus en plus difficiles », nous a-t-il confié.



C’est donc face à ce manque de considération affiché par la direction générale que l’assemblée générale a voté à l’unanimité l’entrée en grève dès ce vendredi 18 décembre 2020. Une situation bien fâcheuse qui intervient seulement quelques jours après la célébration des 54 ans d’existence de cet organe, pionnier de la presse gabonaise.