Gabon: l’agence Afrikimages, nominée au Top-100. Achievements 2021 à Londres

C’est par le biais d’un communiqué que la nomination Afrikimages Agency à la 7ème édition des Top-100. Achievements 2021 organisé par Achievements Forum U.K et le projet Manager of the Year U.K, dans la catégorie « Meilleurs Entreprises Régionales » a été faite ce lundi 1 novembre 2021. La cérémonie se déroulera au mois de décembre 2021 et en raison de la crise sanitaire mondiale, elle se tiendra en ligne.

Reconnue pour la qualité de son travail réalisé par son réseau de photographes professionnels vivant en Afrique et présents au cœur de l’actualité avec un regard authentique, L’agence Afrikimages a récemment été nominé 7ème édition de la cérémonie des Awards organisé par Achievements Forum U.K et le projet Manager of the Year U.K. Ainsi, elle devra concourir auprès d’autres sociétés afin de décrocher le titre « Meilleurs Entreprises Régionales ».

Cette nomination à la cérémonie de récompenses, dont l’organisation est britannique, est une marque de reconnaissance à du travail abattu hors de nos frontières par l’agence Afrikimages. Pour preuve, les candidats à ce précieux sésame sont déterminés en fonction d’indices de réputation publique et commerciale. Une prouesse rendue possible par l’interface du site www.afrikimages.com. Lequel est « moderne et facile d’accès, dispose d’une qualité d’images irréprochables »

A noter que ce nouveau site Web d’Afrikimages Agency a été entièrement développé au Gabon par des jeunes compatriotes et intègre des applications de paiement d’une start-up gabonaise. Pour rappel, la 7ème édition des Top-100 Achievements 2021 se déroulera en décembre 2021 et se fera en ligne en raison de la crise sanitaire liée au covid-19. Une aubaine pour cette agence qui compte parmi celles qui immortalisent en photo les faits marquants du continent.