Gabon: l’Agasa se dote d’un laboratoire de sécurité alimentaire

L’Agence gabonaise de la sécurité alimentaire (AGASA) a officiellement ouvert, ce lundi 11 octobre 2021, son laboratoire d’analyse alimentaire. Un outil de prévention des risques nutritionnels dont la mission est d’évaluer la qualité sanitaire des aliments destinés à la consommation.

C’est en présence du ministre de l’Agriculture, de l’élevage, de la pêche et de l’alimentation, Biendi Maganga Moussavou, que s’est déroulée la cérémonie officielle de remise des clefs de ce laboratoire à la direction générale de l’AGASA. Un geste qui marque ainsi l’effectivité de ce tout nouvel outil de prévention des risques nutritionnels. « La sécurité alimentaire a désormais un outil fondamental », a déclaré le membre du gouvernement.

En effet, c’est un pas important en faveur de la protection du consommateur. Grâce à ce laboratoire d’analyse alimentaire, le Gabon pourra garantir que les aliments d’origine animale et végétale proposés à la population sont sains et propres à une consommation sans risque. « Ce laboratoire permettra à l’AGASA de répondre aux attentes des acteurs de la filière agroalimentaire en matière de sécurité et de qualité des aliments destinés à la consommation humaine et animale », a expliqué Biendi Maganga Moussavou.

Construit sur une superficie de 444 mètres carrés, ce laboratoire est doté d’équipements de pointe qui répondent aux exigences de la norme ISO 17025. Il comprend deux unités divisées en 4 sections : la section de microbiologie, la section de physico-chimie, la section d’analyse de résidus de pesticides et la section de dosage de métaux lourds.