Gabon: l’Agasa reconnaît avoir été blacklistée par l’Union européenne

C’est par le biais d’un droit de réponse adressé à la rédaction de Gabon Media Time (Gabon) que l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (Agasa) a admis que notre pays a été interdit d’exporter des fruits vers l’Union européenne (UE). Cependant, la Directrice générale de ladite entité, n’a pas manqué de préciser que cette situation est simplement due au fait que des « organismes nuisibles quarantaine » sont présents sur notre territoire.

Désireuse de faire toute la lumière sur la suspension des exportations des fruits du Gabon vers l’Union européenne, Alia Maheva Bongo Ondimba est revenue sur les causes explicatives de cette décision de la commission européenne en charge de la législation phytosanitaire. La Directrice générale de l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire a corroboré les propos du média en ligne Gabon Media Time.

Notre pays a bel et bien été placé sur la « liste des pays interdits d’exporter certains fruits vers l’Union européenne », a-t-elle soutenu. Non sans manquer d’y apporter une précision importante. « Le Gabon n’exporte pas encore des fruits sur le marché européen », a souligné Alia Maheva Bongo Ondimba. Pour cette dernière, « la présence du Gabon sur cette liste restrictive se justifie par le fait que certains organismes nuisibles quarantaine identifiés par la Commission de l’Union européenne sont également présents sur notre territoire ».

Occasion pour la Directrice générale de l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire de rassurer les populations sur les mesures de sécurité prises en interne en vue d’améliorer la veille phytosanitaire et lutter contre les organismes nuisibles et de quarantaine. Pour rappel, dans une note circulaire datée du 18 avril dernier, la commission européenne en charge de la législation phytosanitaire annonçait l’interdiction d’exporter certains fruits dont les mangues, les papayes, les goyaves, les poivrons, les aubergines et les tomates.