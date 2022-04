Gabon: l’Agasa ordonne le retrait des produits de la marque Kinder

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’un communiqué rendu public ce mardi 05 avril 2022 que l’Agence gabonaise de sécurité (Agasa) a annoncé le retrait des produits de la très prisée marque Kinder. Une mesure qui fait suite à l’information faisant état de suspicion de contamination à la Salmonella Typhimurium, une bactérie pouvant provoquer des troubles gastro-intestinaux ou des fièvres.

En effet, selon ce communiqué référencée n°000264/MAA/SG/AGASA/DG/DERSP signé du directeur général Alia Maheva Bongo Ondimba, cette mesure faite suite au retrait-rappel de certains produits de la marque par l’entreprise Ferrero à la suite de suspicion de contamination à une bactérie susceptible d’impacter la santé des consommateurs. Il s’agit du Salmonella Typhimurium, bactérie responsable de Toxi-infection se traduisant par des troubles gastro-intestinaux, accompagnés de fièvre.

Ainsi, le retrait desdits produits concerne entre autres « Kinder Surprise 20g et 100g avec des dates de péremption comprises entre fin juin 2022 et fin octobre 2022; Kinder Schoko-Bons avec des dates de péremption comprises entre fin avril et fin août 2022; Kinder Mini Eggs avec des dates de péremption comprises entre fin avril 2022 et fin août 2022; Kinder Happy Moments, Kinder Mix : 193g, panier 150g, Peluche 133 g, Seau 198g, avec des dates de péremption à fin août 2022 »

Par ailleurs, l’Agasa a tenu à rassurer les consommateurs sur le déploiement effectif des brigades d’inspection et de contrôle sur l’ensemble du territoire pour veiller à l’application desdites mesures conservatrices, en vue de protéger la santé des consommateurs.