Gabon: l’Agasa engagée dans la campagne Octobre rose

Dans le cadre du lancement de la 7ème édition de la campagne “Octobre rose”, portée par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba (FSBO), l’Agence gabonaise de la sécurité alimentaire (Agasa), en collaboration avec le ministère de la Santé, a lancé ce 1er octobre 2020, une opération d’information et de dépistage contre le cancer du sein et celui du col de l’utérus. Une opération qui a déjà permis de dépister une quarantaine de femmes et qui devrait accueillir plusieurs autres.

Soucieuse de prendre une part active dans la campagne de lutte contre les cancers féminins l’Agence gabonaise de la sécurité alimentaire a lancé récemment une série d’activités qui a pour objectif de dépister et traiter lesdits cancers. Une opération dont la supervision sera assurée par la Directrice des opérations techniques, Aïcha Barry épouse Minko.

Lors du lancement de cette opération, la Vice présidente de la FSBO, Simone Mensah n’a pas manqué de saluer l’organisation de cette opération qui constitue une opportunité pour les femmes de connaître leur statut. « Notre vision est d’aller au plus près des femmes des entreprises, des sociétés, pour leur permettre d’être sensibilisées aux cancers féminins et se faire dépister », a-t-elle indiqué.

Par ailleurs, elle a tenu à rappeler l’engagement de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba à accompagner les entreprises pour la bonne réussite de cette campagne malgré le contexte de crise sanitaire liée à la Covid-19. Une campagne qui a à coeur d’endiguer ces maladies qui chaque année font plusieurs victimes.

Initiée en 2013, la Campagne “Octobre rose” demeure l’occasion de renforcer les actions de sensibilisation, de prévention et de détection sur l’ensemble du territoire et de poursuivre les progrès réalisés en matière de lutte contre les cancers féminins. Depuis son lancement ce sont plus de 437 000 personnes qui ont été sensibilisées par des actions de proximité et 67 000 femmes dépistées dans les différents centres présents sur l’ensemble du territoire.