Gabon: l’Aganor lance la 1ère édition du Programme national de formation des artisans

Ce mardi 22 février 2022 le siège de l’Agence nationale de promotion des investissements (ANPI) a servi de cadre au lancement de la 1ère édition du Programme national de formation des artisans initié par l’Agence gabonaise de normalisation (Aganor). Une rencontre qui devrait permettre aux producteurs locaux de s’imprégner des normes gabonaises rendues obligatoires avec à terme l’amélioration de la qualité de leurs produits.

C’est en présence du directeur général de l’artisanat, représentant le ministre du Commerce, des Petites et Moyennes entreprises et de l’Industrie empêché, et du Directeur général de la Chambre nationale des métiers de l’artisanat, Rachel Ebaneth que le directeur général de l’Aganor Abdu Razzaq Guy Kambogo a procédé à l’ouverture du Programme national de formation des artisans. Un programme qui concerne essentiellement les acteurs du secteur de l’agroalimentaire, du cosmétique et du BTP.

Ainsi, durant ces trois jours de formation, l’ensemble des acteurs de ce secteur sera édifié sur les enjeux de la qualité, la maîtrise des mentions obligatoires des normes, la certification des produits et la stratégie à adopter afin de susciter la distribution des produits artisanaux par les centres commerciaux. Des rencontres qui devraient à terme permettre aux participants d’intégrer dans leur processus de développement la problématique de la qualité des produits.

Lors de son discours de circonstance, le directeur général de l’Aganor n’a pas manqué de rappeler l’importance de cette rencontre qui se veut un rendez-vous du donner et du recevoir. « Si nous voulons accélérer le développement de la production locale et de la transformation, il nous faut repositionner l’infrastructure qualité dans son rôle central et transversal qui repose sur quatre piliers essentiels que sont: la normalisation, la métrologie, l’évaluation de la conformité et la promotion de la qualité », a indiqué Abdu Razzaq Guy Kambogo. A noter que ce programme qui se veut national devrait se déployer également à l’intérieur du pays après l’étape de Libreville.