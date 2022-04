Gabon: l’AFD lance l’appel à manifestation d’intention à l’endroit des OSC

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre du dispositif Initiatives OSC (Organisation de la société civile), l’Agence française de développement (AFD) lance cette année deux appels à manifestation d’intention qui ont pour vocation de présélectionner des projets d’organisations de la société civile. L’un étant destiné aux OSC françaises et l’autre, destiné aux OSC de droit local dans les pays partenaires.

L’Agence française de développement annonce qu’elle reçoit les candidatures des organisations de la société civile jusqu’au mercredi 15 juin 2022, avant 18 heures. Ces deux appels à projets répondent aux objectifs de la stratégie 2018-2023 du partenariat entre l’AFD et les OSC. Ils représentent également le résultat d’un dialogue initié par l’AFD avec les OSC et les autres parties prenantes, notamment la délégation pour les relations avec la société civile et les partenariats du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

Égalité femmes-hommes, climat et biodiversité, fragilités, droits humains et gouvernance, éducation, jeunesse, emploi, santé ou encore migrations constituent aujourd’hui les marqueurs essentiels de l’aide publique au développement. Les projets présentés à l’AFD doivent ainsi prioritairement valoriser et renforcer les acteurs de la société civile des pays d’intervention avec lesquels les OSC françaises développent et entretiennent un partenariat.

L’AFD informe que les OSC enregistrées dans les pays éligibles à l’aide publique au développement ont la possibilité de solliciter un cofinancement direct pour leurs projets auprès du dispositif Initiatives OSC de l’AFD. Sont éligibles cette année les OSC ayant déjà mené conjointement avec une OSC française au moins deux phases d’un même projet terrain sur financement du dispositif Initiative OSC. Pour plus d’information accédez au site de l’Agence française de développement ICI.