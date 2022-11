Gabon: l’AFD fait l’état d’avancement de ses projets de développement

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce jeudi 02 novembre 2022, l’Institut français du Gabon (IFG) a servi de cadre à un café presse organisé par l’Agence française de développement (AFD). Occasion pour la directrice de cette organisation Marie Sennequier de faire un tour d’horizon des principaux projets conduits en collaboration avec l’Etat gabonais dans le secteur de la Santé, de l’éducation, de l’environnement mais aussi des infrastructures.

C’est devant la presse nationale et internationale que cette institution financière publique qui met en œuvre la politique de développement de la France a tenue à édifier l’opinion sur les projets en cours au Gabon. Il s’agit entre autres du Programme d’appui dans le secteur de la Santé (PASS 2) et du projet d’investissement dans le secteur de l’éducation (PISE), du Projet d’appui à la filière forêt/ bois ou encore le Programme de lutte contre la grande criminalité faunique et le commerce des ivoires au Gabon.

Dans le domaine de la Santé, la directrice a indiqué que cette institution a injecté environ 32 milliards de FCFA avec pour ambition de ‹‹ construire 8 centres médicaux et réhabiliter 4 centres hospitaliers régionaux dans l’arrière pays avec comme maître d’ouvrage le ministère de la Santé››. En plus de ce Programme qui concerne la Santé,le secteur éducation n’était pas en marge, notamment le Projet PISE.

financé à hauteur de plus 100 milliards de FCFA, ce projet devrait permettre ‹‹ la construction de 9 collèges , accueillant environ 13000 élèves et 8 écoles pour environ 8000 élèves. Il devrait aussi permettre de construire 50 salles de classe, pour agrandir les établissements existants.›› a ajouté Marie Sennequier.

Par ailleurs, l’Agence française de développement (AFD) a également indiqué à la presse qu’elle accompagne l’État gabonais dans la réhabilitation du Transgabonais via la Société d’exploitation du Transgabonais(SETRAG), mais aussi dans le domaine de l’environnement notamment dans la lutte contre la grande criminalité faunique et le commerce des ivoires au Gabon.