Gabon: l’AFD et l’ANPN s’allient pour la construction d’une salle de classe «perchée dans les arbres»

C’est dans le souci d’éduquer les populations sur l’environnement et la conservation des forêts, que l’Agence française de développement au Gabon (AFD) et l’Agence nationale des parcs nationaux (ANPN) ont mené le projet de construction d’une salle de classe perchée dans les arbres. Logée en plein cœur du Bois des Géants de l’Arborétum Raponda Walker, l’infrastructure de 14 mètres de haut devrait pouvoir accueillir ses premiers apprenants très bientôt.

En cours de conception, la salle de classe perchée dans les arbres est une infrastructure réalisée dans le cadre du projet « Arc d’Emeraude » porté par l’Agence française de développement au Gabon et l’Agence nationale des parcs nationaux, financé grâce aux fonds de l’accord de conversion de dettes signé entre le Gabon et la France. Le bâtiment abrite une plateforme de 100m² qui va proposer aux visiteurs des contenus informatifs et pédagogiques sur la faune et la flore en forêt tropicale.

Le nouveau joyau entièrement réalisé en bois du Gabon (padouk) pourra être utilisé par tous les visiteurs du parc forestier. La salle de classe perchée dans les arbres va ainsi répondre à un double objectif. Elle va permettre aux plus jeunes de se familiariser avec les notions sur l’environnement, d’une part, et sensibiliser les adultes sur la conservation des forêts, d’autre part.

Pour la conservatrice du site de l’arboretum André Mikué épouse Biong, la mise en place de cette salle de classe s’inscrit dans la volonté d’offrir un cadre propice à l’initiation des générations futures sur le principe de conservation de la nature. « La conservation ne doit pas rester un concept vague, mais une réalité. Cette prise de conscience passe par l’éducation environnementale à travers des ateliers de sensibilisation sur les forêts équatoriales », a-t-elle souligné.

A côté de la salle de classe dans les arbres, l’aménagement du Bois des Géants inclus, le tracé d’une série de sentiers pédestres naturels pour des promenades en forêt, la création d’un sentier pédestre de découverte de la forêt qui mènera les visiteurs jusqu’à la salle de classe, la construction d’un chemin de la canopée, suspendu à plus de 20 mètres au-dessus de la salle de classe, qui permettra de découvrir la forêt depuis la cimes des arbres.