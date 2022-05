Gabon: l’aéroport de Mouila bientôt fermé pour cause de décrépitude avancée ?

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est la décision qui semble prendre forme au sein des arcanes du gouvernement. Selon des sources autorisées, la récente visite du ministre des transports Brice Constant Paillat à l’aéroport Raphaël Boubala de Mouila, aurait conduit ce dernier à envisager sa fermeture sous quinzaine pour cause de dégradation avancée et d’inconformité.

C’est à la faveur d’un tour du propriétaire effectué dans les différents aéroports de l’intérieur du pays devant connaître une cure de jouvence avant d’être remis en service que le membre du gouvernement s’est rendu à l’aéroport Raphaël Boubala de Mouila dans la province de la Ngounié. Là-bas, le Ministre des Transports, Brice Constant Paillat a pu s’imprégner de l’état de déliquescence avancée.

D’ailleurs, l’état des lieux laisse fortement à désirer. « Le bureau faisant office de tour de contrôle est complètement fermé. Tous les équipements, y compris ceux de la météo, sont obsolètes et hors service. Le majestueux bâtiment principal est envahi des hirondelles, des lézards et autres bestioles qui ont élu domicile à cause du manque de trafic », rapporte Gabonactu.

Une situation exposée au patron dudit secteur qui a pu se rendre compte que seule la piste d’atterrissage semble encore praticable. Fort de ce constat amer, le membre du gouvernement aurait mûri l’idée de la fermeture de cet aéroport en attendant d’y effectuer d’intenses travaux d’ordres multiples. Seulement, entre la parole et l’acte, le fossé semble persistant alors même que le Chef de l’État Ali Bongo Ondimba a instruit Rose Christiane Ossouka Raponda de faire accélérer les chantiers latents.