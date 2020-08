Gabon: lacéré par les défenses d’un éléphant, il fait le mort pour survivre

Hilarion Hoba Hoba, un compatriote parti en chasse avec son compagnon a miraculeusement survécu à une attaque d’éléphant à Koubi Shiba Sola, à une quinzaine de mètres de Mana dans la province de l’Ogooué-Lolo. Après avoir été lacéré par les défenses de l’animal, le chasseur aura l’ingénieuse idée de faire le mort jusqu’à ce que l’animal se lasse et parte. Conduit aux urgences, son pronostic vital ne serait pas engagé, rapporte L’Union.

La scène a eu lieu dans le département de la Lombo-Bouenguidi dans la province de l’Ogooué-Lolo. Deux chasseurs partis, comme d’habitude, exercer leur activité, feront la rencontre d’une famille d’éléphants venue également s’abreuver aux bords de la rivière Lombo. Selon le récit de notre confrère L’Union, Hilarion Hoba Hoba et son ami seront surpris par le cri de détresse poussé par un éléphanteau. Lequel cri mettra en alerte sa maman qui après un barrissement s’est attaquée aux chasseurs.

Si son compagnon réussira à se faufiler dans les hautes herbes, Hilarion Hoba Hoba, lui, sera à la merci de l’animal. Il sera violemment lacéré à maintes reprises par l’éléphant visiblement remonté contre les hommes. Dans la foulée, la victime aura l’idée de feindre son décès. Il s’allongera pieds et mains liés. Un subterfuge qui fonctionnera. Puisque la mère éléphant cessera son agression et rebroussera chemin avec son petit.

L’expérimenté chasseur guettera les mouvements de l’animal. Une fois ce dernier très éloigné, son compagnon enfoui dans les herbes refera surface et viendra à son secours. Conduit dans la foulée vers une structure sanitaire, le blessé sera pris en charge. À l’heure où nous couchons ces lignes, son pronostic vital ne serait plus engagé. Pour les villageois ce ne serait pas la première altercation entre les pachydermes et les hommes. l’État est appelé à prendre des mesures pour faciliter cette cohabitation qui semble tout sauf pacifique.