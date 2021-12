Gabon: l’accès aux banques exempté de tests PCR négatifs et d’attestation de vaccination

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans une correspondance en date de ce vendredi 17 décembre 2021 en réponse au courrier de l’Association professionnelle des établissements de crédits du Gabon (APEC), ayant pour objet « les mesures gouvernementales face à la Covid 19 », le ministre en charge de l’Economie et de la Relance Nicole Janine Lydie Roboty épouse Mbou a tenu à rappeler l’exemption de présentation de test PCR négatif et l’attestation de vaccination pour accéder aux établissements financiers.

Le membre du gouvernement dans sa lettre n°3998/MER/CABM en réponse à la correspondance de l’APEC datée du 1er décembre dernier, ainsi que des échanges entre les responsables de cette association de professionnels du secteur bancaire au Gabon et le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda qui ont eu lieu le jeudi 16 décembre 2021, a tenu à préciser que « les banques font partie des services essentiels de base au sens des dispositions de l’article 5 du décret n°00106/PR/MEFPTFPDS du 10 avril 2020 ».

Cette précision du ministre en charge de l’Economie et de Relance Nicole Janine Lydie Roboty épouse Mbou a ainsi pour effet de mettre un terme à l’amalgame observé depuis le 15 décembre 2021 quant aux conditions d’accès aux banques et autres microfinances. « Les clients et usagers accédant à vos guichets, respectifs, sont exemptés de présenter un test PCR négatif de moins de 14 jours ou une attestation de vaccination », a-t-elle précisé dans sa correspondance dont Gabon Media Time a reçu copie.



Par ailleurs, le membre du gouvernement n’a pas manqué de rappeler l’obligation pour les établissements de crédit de veiller « au strict respect des mesures barrières en vigueur pour lutter contre la Covid-19 demeure », notamment la distanciation physique, le port obligatoire du masque et la mise à disposition des gels hydrologiques pour l’ensemble des clients.