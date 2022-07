Gabon: l’accès au traitement de l’hépatite au coeur de la Journée mondiale 2022

Ecouter cet article Ecouter cet article

Célébrée tous les 28 juillet de l’an, la journée mondiale contre l’hépatite portera sur le thème « Mettre le traitement de l’hépatite à votre portée ». Une nécessité de l’heure mise en relief par le Dr. Matshidiso Moeti, Directrice régionale de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’Afrique, qui appelle à rapprocher les services de prise en charge de l’hépatite des établissements de soins de santé primaires et ce, afin d’améliorer l’accès aux traitements et aux soins.

La date du 28 juillet de chaque année marque la journée mondiale contre l’hépatite. C’est l’occasion pour mieux faire connaître « cette tueuse silencieuse » qui cause environ 125 000 décès en Afrique tous les ans, malgré la disponibilité des traitements d’après l’OMS. A cet effet, la Directrice régionale de l’Organisation mondiale de la santé en Afrique a tenu à rappeler l’urgence de passer de la parole à l’acte. « Cette Journée mondiale contre l’hépatite m’offre l’occasion d’exhorter les gouvernements africains à décentraliser la prise en charge jusqu’au niveau des soins de santé primaires

Pour le Dr. Matshidiso Moeti, le but visé est de “ faire en sorte que tout le monde en bénéficie quel que soit le lieu de résidence, et d’inscrire le financement au rang des priorités, afin d’en finir avec cette menace sanitaire évitable.», a-t-elle souligné. Notons que selon l’OMS, ce sont plus de 90 millions de personnes qui vivent avec une hépatite en Afrique. Soit 26 % des personnes souffrant de cette maladie à l’échelle mondiale. Une situation qui s’expliquerait par le fait de l’absence de symptômes de cette pathologie, les services de prise en charge de l’hépatite qui sont confinés dans les villes et les grands centres urbains .

A cela s’ajoutent le coût élevé des tests de diagnostic, des médicaments et l’inadéquation des plateformes de laboratoire. Conscient de l’importance du challenge auquel fait face le continent noir, le Dr. Matshidiso Moetiappelle les gouvernements et les populations à s’impliquer davantage en mutualisant leurs efforts. « J’encourage les populations du continent à recourir au dépistage et au traitement de l’hépatite. J’invite aussi nos pays à renforcer les capacités des systèmes de santé pour qu’ils puissent procéder au dépistage du virus de l’hépatite dans les produits sanguins, et pour qu’ils veillent à l’utilisation et à l’élimination en toute sécurité des seringues à usage unique. Ces produits sont les principales voies de transmission de l’hépatite. », a- t-elle indiqué.

Geneviève Dewuno