Gabon: l’accès à la citoyenneté au coeur d’une rencontre Koho-Fonds des Nations unies pour l’enfance

Cheval de bataille de la politique du ministère des Affaires sociales, l’établissement des actes de naissance, gage d’accès à la citoyenneté a, à nouveau, fait l’objet d’une rencontre entre Prisca Koho Nlend et le représentant du Fonds des Nations unies pour l’Enfance, Noël Marie Zagre, le mardi 25 août dernier au cabinet du ministre, sis à Montagne-Sainte, dans le 3ème arrondissement de Libreville.

Cette audience de prise de contact entre les deux personnalités avait entre autres pour point d’ogre, l’épineuse question de l’établissement des actes de naissance aux populations de l’arrière pays, confrontées, plus que celles des grandes villes, à la difficulté d’établissement de ce document utile à l’acquisition de la personnalité juridique et partant, de la citoyenneté.

C’est donc dans cette optique que Noël Marie Zagre, représentant du Fonds des Nations unies pour l’Enfance, zone Gabon, Sao Tomé et Principe auprès de la CEEAC, a été reçu par Prisca Koho Nlend ministre des Affaires sociales, dans le but de faire le point sur le dossier « d’accès à la citoyenneté à travers l’établissement d’actes de naissance aux Gabonais dans l’ensemble du pays », piloté avec l’appui technique de l’Unicef.

A noter que l’accès aux services de soins du réseau de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (Cnamgs) ainsi que l’inscription au fichier des Gabonais économiquement faibles (GEF) sont astreints à la présentation d’un acte de naissance. Un document prouvant, de fait, la citoyenneté de chaque individu. D’où l’intérêt pour les Gabonais de l’hinterland, de s’en procurer, afin de bénéficier des services sociaux liés à leur statut de GEF.

Par ailleurs, sur la même question, Prisca Koho Nlend et Noël Marie Zagre se sont accordés sur la mise en place d’une communication ciblée sur la gestion des projets via les entités techniques du ministère des Affaires sociales avec un objectif clairement affiché de « répondre aux attentes des populations ciblées par des actions sociales visibles et tangibles ».