Gabon: la zone périphérique du stade d’Angondjé de nouveau desservie en eau potable

Ce vendredi 4 septembre 2020, les équipes de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) ont procédé à la visite de la zone périphérique du stade de l’amitié d’Angondjé dans la commune d’Akanda. Il était question lors de cette descente, de s’enquérir de la desserte effective en eau potable dans cette zone après la mise en service de la station de traitement récemment installée.

Le manque d’eau dans les robinets est désormais un lointain souvenir pour les populations vivant aux alentours du stade de l’amitié d’Angondje. Et pour cause, la Société d’énergie et d’eau du Gabon a mis en service, depuis le 17 Août dernier, une station de traitement à quelques mètres de l’hôtel Heliconia. Une centrale de 8 forages qui vient doubler la capacité de production de cette zone, passant de 50 à 100 M3/h.

Ainsi pas moins de 16 000 personnes ont désormais un accès illimité à l’eau potable. Une action qui n’a pas laissé indifférents les bénéficiaires rencontrés sur place durant la visite d’inspection réalisée ce vendredi 4 septembre dans ce quartier. « Avant, il n’y avait pas l’eau chez nous. Aujourd’hui avoir l’eau c’est vraiment important pour nos activités commerciales », a indiqué Basile, un épicier.

Même son de cloche de la part d’un riverain du quartier Marseille 2 longtemps privé d’eau potable et contraint d’avoir recours aux puits. « Depuis 2012 que nous n’avions plus l’eau ici , c’est vraiment une agréable surprise car beaucoup se plaignaient déjà que la seeg ne fait pas son boulot. Maintenant c’est le cas. Donc on les remercie », a déclaré Firmin.

Pour sa part, Wilfrid Andjayi, chef de division conduite et exploitation des réseaux eau de la SEEG a précisé le périmètre supplémentaire impacté par la desserte en eau potable. « Les zones impactées sont la pharmacie d’Avorbam, la dorsale du stade, Marseille 2 et toute l’allée en face de l’ISTA », a-t-il conclu.

Il faut dire que cette action salutaire s’inscrit dans l’exécution de son « plan d’urgence 2020 » relatif à l’amélioration continue de la desserte en eau potable et en électricité du Grand Libreville et de ses environs. Le but étant de répondre de manière qualitative et quantitative à la forte demande de sa clientèle sans cesse croissante. Les populations de l’intérieur du pays ne devraient pas être en reste.