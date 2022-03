Gabon: la zone industrielle d’Ikolo exporte sa première production de feuilles de placage d’Okoumé

Ecouter cet article Ecouter cet article

La société Greenply, première industrie de la GSEZ Ikolo de Lambaréné, et spécialisée dans la production de feuilles de placage d’Okoumé pour l’exportation vers l’Europe et d’autres marchés a annoncé, le 25 mars 2022, l’exportation de son 1er container de feuilles de placage. Un opération qui marque une étape importante dans le développement de cette zone économique.

Créée en juin 2021, la Zone d’investissement spécial d’Ikolo vient d’exporter son PREMIER container de feuilles de placage. L’information a été donnée le 28 mars 2022 par la société Gabon Special Economic Zone (GSEZ), chargée du développement de cette zone. Ce premier container a été exporté par la société indienne Greenply, la toute première structure à s’installer dans la GSEZ d’Ikolo.

Spécialisée dans la production de feuilles de placage d’Okoumé destinées à l’exportation vers l’Europe et d’autres marchés, Greenply prévoit de commercialiser 150 à 200 conteneurs EVP par mois et employer 400 Gabonais.

En dehors de Greenply, trois autres structures sont également enregistrées dans la zone située près de Lambaréné (province du Moyen-Ogooué), ville située à 150 km de Libreville. À travers les sociétés qui y sont installées, la ZIS d’Ikolo prévoit de créer 750 à 1250 emplois pour les Gabonais d’ici fin 2023, et exporter entre 300 et 400 containers de bois transformé par mois, générant ainsi de la valeur ajoutée pour le pays. L’inauguration de la GSEZ Ikolo est prévue pour le mois de juin 2022. Les travaux de construction de la zone ont démarré fin novembre 2021.

Pour rappel, les travaux de construction de la GSEZ Ikolo qui se situe près de Lambaréné ont démarré fin novembre 2021 suite à la signature de l’accord de développement de cette Zone Industrielle entre GSEZ et le Gouvernement Gabonais. Elle s’inscrit dans la continuité du succès de GSEZ Nkok, sacrée meilleure zone industrielle du monde par le classement FDI du Financial Times. Elle fait aujourd’hui du Gabon, le premier exportateur africain et second au monde, de feuilles de placage et a propulsé le pays sur la scène internationale, grâce à la création d’une industrie de transformation locale du bois.