Gabon: la ZES de Nkok se découvre au cours d’une journée portes ouvertes du 15 au 21 novembre

C’est par le biais d’un communiqué que la Zone économique spéciale de Nkok (ZES) a annoncé l’organisation prochaine de journées portes ouvertes. Ainsi du 15 au 21 novembre ladite zone permettra au panel de découvrir ce secteur, épicentre de nombreuses sociétés industrielles du Gabon.

Du 15 au 21 novembre prochain, la Zone Économique Spéciale de Nkok organisera des journées portes ouvertes. Ainsi, ces rencontres seront l’occasion pour les participants de découvrir cette zone industrielle primée récemment dans le secteur bois par le Financial Times et les différentes industries qui la composent. Notamment, la transformation du bois, contreplaqué, meubles, recyclages du plastique, produits pharmaceutiques, métallurgie, charbon de bois, ciment.

Ainsi, pendant six jours, les participants pourront s’imprégner du fonctionnement et de l’organisation de cet espace économique. Mais également échanger avec le personnel qui y travaille. Pour rallier le lieu, des bus gratuits seront mis à la disposition du public pendant cette période. Le lieu de départ sera le carrefour Rio. Les départs se feront 4 fois par jour entre 9 heures et 15 heures.

La ZES de Nkok qui compte en son sein pas moins de 85 entreprises se donne pour objectif quotidien de dynamiser tous les secteurs industriels au Gabon sans pour autant sacrifier le combat mondial contre les changements climatiques. La GSEZ regroupe en son sein plusieurs métiers et un centre de formation, ce qui fait de lui un poumon de l’économie gabonaise dans le secteur industriel.