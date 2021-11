Gabon: la ZES de Nkok ouvre ses portes au public

Ecouter cet article Ecouter cet article

Annoncées le 4 novembre dernier, les journées portes ouvertes de la Zone économique spéciale (ZES) de Nkok, ont débuté ce lundi 15 novembre 2021. Lancé symboliquement par Carmen Ndaot, ministre de la Promotion des Investissements, ce marathon de six jours aura pour objectif principal, de présenter au public les atouts d’une zone économique créée en 2010 dans l’optique d’accélérer l’industrialisation du pays.

Devenue en un peu plus de dix ans le fer de lance de l’économie gabonaise, en plus d’être un véritable hub de développement placé au cœur de la stratégie de l’exécutif, la Zone économique spéciale (ZES) de Nkok s’est ouverte au public ce lundi 15 novembre. « Dans le cadre de journées portes ouvertes qui ont pour objectif de faire sa promotion (…) » comme l’a souligné Carmen Ndaot, ministre de la Promotion des Investissements, la ZES de Nkok présentera ses atouts.

En effet, durant six jours, soit jusqu’au 21 novembre prochain, professionnels et curieux pourront toucher du doigt le « made in Gabon« , et découvrir les nombreuses industries de la ZES, à savoir: transformation du bois, contreplaqué, meubles, produits pharmaceutiques, métallurgie, ciment, recyclage du plastique, charbon de bois, eau, le tout en rencontrant et en échangeant avec les responsables d’entreprises présentes sur place.



Occasion également de découvrir tous les métiers de la ZES et le centre international multisectoriel de formation et d’enseignement professionnel de Nkok, ces journées portes ouvertes « initiées pour permettre aux populations de venir s’informer et découvrir ce hub régional » comme l’a souligné Olivier Oscar Ngoma, coordinateur commercial et prospection de Gabon Wood Hub, auront donc le mérite de mettre en valeur notre savoir faire. A noter que pas moins de 1000 visiteurs par jour sont attendus.