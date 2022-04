Gabon: la ZES de Nkok initie une campagne d’immatriculation de son staff à la CNAMGS

Ecouter cet article Ecouter cet article

Du 08 au 22 avril 2022, la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS) et l’Autorité administrative de la zone économique spéciale (ZES) de Nkok organisent une campagne d’enrôlement et de sensibilisation des employeurs et des employés de la ZES de Nkok à la CNAMGS. Une opération qui devrait permettre aux employés de cette entité d’être à jour sur le plan légal.

Des équipes de la CNAMGS, conduites par son directeur général, Séverin Maxime Anguile, se sont rendues à l’Autorité administrative de la zone économique spéciale (ZES) de Nkok, le 8 avril dernier, dans le cadre de la cérémonie d’ouverture de cette campagne d’enrôlement et de sensibilisation des employeurs et des employés de la ZES de Nkok à la CNAMGS.

De la nécessité de souscrire à l’assurance maladie obligatoire comme le prévoient les dispositions légales en République Gabonaise, notamment le décret du 14 novembre 2008, fixant les modalités techniques de fonctionnement du régime obligatoire d’assurance maladie et de garantie sociale. Pour Séverin Maxime Anguile, le but étant de « les immatriculer pour leur prise en charge personnelle et celle de leur famille ».



Pour Anne Nkene Biyo’o, administrateur général de la ZES de Nkok, « le droit à la santé est un droit fondamental et universel. Concrétiser cette universalité est une obligation que chaque employeur de la ZES de Nkok doit en avoir conscience ». S’adressant aux opérateurs économiques de la ZES de Nkok, elle soutient qu’il est « important de bannir certains comportements car le succès autant que l’échec de vos entreprises dépendent en grande partie de notre façon de préserver votre santé et celle des travailleurs ».