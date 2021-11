Gabon: la ZES de Nkok et GSEZ sensibilisent leurs personnels sur les cancers masculins

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’Autorité Administrative de la Zone économique spéciale (ZES) de Nkok et Gabon special economic zone (GSEZ) ont lancé ce jeudi 18 novembre 2021, le programme de sensibilisation « Novembre Bleu ». Une initiative qui vise à informer et dépister les personnels masculins des deux institutions sur les cancers masculins, notamment le cancer de la prostate.

Après Octobre rose, symbole de la lutte contre les cancers féminins, place à Novembre bleu, campagne de mobilisation pour la lutte contre les cancers masculins, dont le cancer de la prostate, considérée comme la deuxième cause de mortalité chez l’homme de plus de 50 ans dans le monde. En dépit du trop peu d’engouement du gouvernement autour de cette cause, la ZES de Nkok et son partenaire GZES tiennent à s’aligner aux côtés des personnes physiques et morales consacrant une période de sensibilisation et de lutte contre ces infections silencieuses.



Jusqu’au 30 novembre prochain, des prestations de santé se dérouleront tous les jours, dans les usines de la ZES de Nkok avec la présence d’une unité mobile de dépistage. Il sera ainsi question pour les experts du ministère de la Santé d’informer les personnels masculins des deux institutions sur les risques des cancers de la prostate, les enjeux du dépistage précoce, ainsi que les dispositifs de prise en charge.

Anne Nkene Biyo’o, l’administrateur général de la ZES de Nkok soutient que le dépistage est une étape importante dans la prévention contre les cancers masculins. « Il est important de mobiliser nos collaborateurs sur ce problème de santé publique car plus la maladie est dépistée à un stade précoce, meilleures sont les chances de guérison. La prévention est donc essentielle », a-t-elle indiqué.