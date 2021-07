Gabon: la ZES de Nkok au chevet des pensionnaires du centre El Jireh

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’Autorité Administrative de la Zone économique spéciale (ZES) de Nkok accompagnée de plusieurs entreprises, a remis un important don ce vendredi 16 juillet 2021, au Centre d’accueil El-Jireh situé à Essassa, dans la commune de Ntoum. Une assistance aux orphelins et enfants vulnérables qui s’inscrit dans le cadre de ses actions citoyennes et de responsabilité sociale.

Cette visite avait pour but de s’imprégner des conditions de vie et des besoins des pensionnaires, mais également d’apporter un peu de gaieté aux enfants. Pour l’occasion, l’Autorité administrative de la Zone économique spéciale de Nkok était accompagnée des représentants de Gabon Spécial Economique Zone (GSEZ) et des opérateurs économiques Africa Alloys, Greenply, Gabon meubles modernes et Santé Pharmaceutique.

Il a donc été question de visiter le centre d’accueil en présence des responsables, de faire un don de vivres alimentaires, matériel et kits sanitaires. Mais également de donner une contribution financière afin de marquer l’engagement des opérateurs de la ZES de Nkok, conformément aux mots clés qui guident la responsabilité sociale de la zone économique, tels que réitérés par Anne Nkene Biyo’o, Administrateur général de la ZES de Nkok.

« Servir au plus près les communautés, être à l’écoute des besoins des plus vulnérables et apporter les réponses adéquates avec engagement et dévouement. Tels sont les mots clés qui guident la responsabilité sociale de la ZES de Nkok », s’est-elle réjouie, avant de poursuivre en indiquant que « Cette contribution bien que modeste, aidera à combler quelque peu les besoins des enfants qui sont à la charge du centre d’accueil et dont les moyens sont limités ».

En réaction, les responsables du centre d’accueil El Jireh ont remercié l’Autorité Administrative pour l’accompagnement. Ils ont par ailleurs exprimé leur gratitude et leur reconnaissance en faveur de la ZES de Nkok pour son soutien depuis la création dudit centre.