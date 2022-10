Gabon: la vente et l’achat des titres fonciers délivrés aux aménageurs privés désormais interdits

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’un communiqué rendu public ce mardi 04 octobre que le Le Gabon à travers le ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme, Olivier Nang Ekomiye a tenu à apporter des précisions sur la loi n° 15/2021 du 9 septembre 2021 portant ratification de l’ordonnance n°004/PR/2021 du 26 janvier 2021 instituant l’obligation de mise en valeur des concessions d’aménagement foncier. A cet effet, il a annoncé l’interdiction de vente ou d’achat relatif des titres fonciers proposés par les aménageurs privés.

Si en 2011 le gouvernement avait accordé aux promoteurs immobiliers privés des facilitations pour l’accès à des parcelles dans le cadre de la réforme foncière. Parcelle qui devait leur permettre de réaliser, sur fonds propres, des programmes d’aménagement de parcelles et de construction de logements dans le but d’augmenter l’offre de logement et de faciliter l’accès du plus grand nombre à la propriété, près de 12 ans après la réalité est tout autre.

Et pour cause, ces promoteurs immobiliers se seraient spécialisés dans la spéculation « réduisant ainsi les efforts et l’engagement des pouvoirs publics à garantir un accès à la propriété pour le plus grand nombre de Gabonais ». Pour mettre donc un terme à ces agissements, le gouvernement avait adopté la loi n° 15/2021 du 9 septembre 2021 portant ratification de l’ordonnance n°004/PR/2021 du 26 janvier 2021 instituant l’obligation de mise en valeur des concessions d’aménagement foncier et de construction d’immeubles en République gabonaise.

Il s’agissait donc de procéder à la « mutation au profit de l’État des titres délivrés aux aménageurs privés défaillants en vue de leur commercialisation aux populations sur la base des critères sociaux ». « Le gouvernement réaffirme sa ferme volonté d’appliquer scrupuleusement cette loi », a martelé Olivier Nang Ekomiye.