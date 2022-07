Gabon: la Tropicale Amissa Bongo de retour en janvier 2023 après 2 ans de pause!

Ecouter cet article Ecouter cet article

Mise en berne en raison de la pandémie de Covid-19 qui a institué la distanciation sociale, la Tropicale Amissa Bongo va reprendre son cours et réintégrer le calendrier de L’Union cycliste internationale (UCI). C’est ce qu’a récemment annoncé l’Office National de Développement du Sport et de la Culture (ONDSC) qui précise que le retour est arrêté pour du 23 janvier 2023.

Fleuron du cyclisme africain depuis sa création, la Tropicale Amissa Bongo va se remettre en selle à compter du 23 janvier de l’année prochaine. Dans son communiqué officiel, l’Office National de Développement du Sport et de la Culture révèle que la 16e édition n’est plus qu’une question de temps. Une nouvelle applaudie des deux mains par les adeptes et les férus de cette discipline sportive qui concourt au rayonnement du Gabon sur l’échiquier mondial.

D’ailleurs, la première compétition sur le continent africain à être promue en première catégorie de l’Union cycliste internationale, débutera le 23 janvier 2023 pour prendre fin 6 jours après soit le 29 du mois. Il va sans dire que tout semble d’ores et déjà mis en œuvre pour livrer une énième édition joviale et compétitive. Véritable tremplin, la Tropicale Amissa Bongo avait grandement manqué dans un contexte sanitaire difficile.



Pour information, c’est à l’occasion de cette compétition qu’ont pu éclore plusieurs étoiles dont l’une est l’Erythréen Biniam Girmay. Qui finira vainqueur de Gand-Wevelgem et d’une étape du Tour d’Italie cette année. Ce dernier s’était adjugé la première place au Gabon en 2019 et ce, face aux professionnels venus de tous les pays dont la France. Pour l’heure, le format de l’épreuve n’a pas encore été révélé.