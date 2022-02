Gabon: la toute première station Total Energies en service à Libreville

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mercredi 9 février 2022, la directrice générale de Total Energies Marketing Gabon, Ingrid Jaumain a procédé à la réouverture d’une station. Dénommée « Total Énergies Aéroport », cette inauguration s’inscrit dans la volonté de la filiale de la major pétrolière française d’offrir des services de qualité et de proximité aux populations de cette zone de la capitale gabonaise et mêle notamment innovation, respect des standards internationaux et respect de l’environnement conformément aux différents changements opérés en mai 2021.

C’est en présence du directeur opérationnel Afrique Centrale et de l’Est Total Energies, Olagoke Aluko, que la directrice générale de Total Energies Marketing Gabon, Ingrid Jaumain a procédé à la mise en service de la station de l’aéroport, qui avait été récemment mise en travaux pour réhabilitation en vue d’élaborer de nouvelles couleurs conformément aux changements opérés le 28 mai 2021 par la maison-mère. Cette infrastructure totalement réaménagée permettra aux usagers de cette partie de la capitale gabonaise de se procurer plus facilement les produits proposés par le marketeur.

Une vue de la station service Total Énergies Aéroport © GMT

Située à proximité de l’aéroport de Libreville, la nouvelle station-service développée par l’opérateur français Total, vient officiellement d’ouvrir ses vannes. Dénommée « Total Énergies Aéroport », cette station qui « s’inscrit pleinement dans la stratégie de transformation en compagnie multi-énergies, engagée à produire et fournir des énergies toujours plus abordables, disponibles et propres » comme l’a souligné Ingrid Jaumain directrice générale de Total Energies Marketing Gabon, se veut plus innovante et plus respectueuse des normes environnementales. Pour ce faire, elle a été dotée de panneaux solaires, une des énergies renouvelables en adéquation avec la politique gouvernementale en termes de mix énergétique.

En effet, la station service située à quelques encablures de l’aéroport de Libreville se veut plus respectueuse des normes techniques en vigueur et participe au « programme emblématique visant à équiper de panneaux solaires 4 500 stations à travers le monde dont plus de la moitié en Afrique d’ici fin 2022 » comme l’a souligné le directeur opérationnel Afrique Centrale et de l’Est Total Energies, Olagoke Aluko. Nul doute que la station « Total Énergies Aéroport » apportera une réponse aux besoins des populations tout en offrant un service de qualité garantissant l’excellence opérationnelle conformément aux exigences de Total Énergies Marketing.