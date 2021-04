Gabon: la tombola d’Ola Energy fait plus d’une centaine d’heureux

Débutée le 9 février dernier et clôturée le 8 mars, la tombola d’Ola Energy a livré son verdict ce samedi 10 avril 2021. Avec des lots allant de la gratuité sur six mois des bouteilles de gaz butane à celui sur six mois, en passant par la remise de fours électriques, cette tombola a fait une bonne centaine d’heureux. Des gagnants qui n’ont pas manqué de féliciter le distributeur de produits pétroliers, qui entend être au plus près des populations.

En changeant il y a quelques mois d’identité visuelle et d’appellation pour s’arrimer à ses nouvelles ambitions et sa nouvelle vision, Ola Energy, précédemment Oil Lybia, promettait aux populations gabonaises de leur apporter au quotidien « un tout nouveau souffle ». Un peu plus d’un an plus tard, ces populations ou du moins une partie d’entre elles, viennent d’en faire l’expérience à travers la tombola organisée par l’opérateur économique.

Photo de famille avec les gagnants de la tombola Ola Energy

En effet, lancée le 9 février et clôturée le 8 mars dernier, cette tombola d’Ola Energy a livré son verdict ce samedi, offrant à 110 personnes issues des quatre coins du « Grand Libreville » de nombreux lots. Ainsi, de la gratuité sur six mois et sur un an de bouteilles de gaz butane estampillé Ola, en passant par la dizaine de cuisinières électriques également disponibles, la bonne centaine de gagnants a agréablement été surprise.

Témoignant à la fois de l’attachement d’Ola Energy a sa clientèle, et de sa nouvelle vision d’être au plus près des populations, cette tombola a permis à l’opérateur de réaffirmer son dynamisme nouveau. Une initiative « félicitée » par les heureux gagnants, qui n’ont pas manqué de souligner leur gratitude, envers un opérateur qui, on le rappelle, est présent dans le pays depuis les années 50.