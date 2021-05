Gabon: la tombe de Mackjoss abandonnée dans l’herbe à Mouila

3 ans après avoir quitté le monde des vivants, Christian Mboumba Makaya plus connu sous le nom de Mackjoss repose aujourd’hui en plein centre ville de Mouila, chef-lieu de la province de la Ngounié. Seulement, il serait difficile de croire qu’il repose en paix, tant sa dernière demeure est délaissée et envahie d’herbes sous le nez et la barbe de sa famille, des autorités municipales et même de la communauté artistique.

Que se passe-t-il avec la tombe de Mackjoss ? Le défunt a-t-il été abandonné par ses proches et même par les autorités municipales de sa terre natale Mouila ? Autant de questions qui taraudent les esprits des Molvinois qui éprouvent de la peine à voir la dernière demeure de l’icône de la musique, transformée en mini-jungle. Les taules entourant cette tombe sont désormais tordues par la force des hautes herbes.

Autant qu’en plein centre-ville de Mouila, la nature reprend peu à peu ses droits. Les clichés parvenus à Gabon Media Time (GMT) se passent de commentaires. La situation est telle que les amis d’enfance du roi du « Boucher » auraient même envisagé de créer un collectif pour prendre en charge l’entretien de la tombe de l’illustre disparu. « C’est vraiment à l’abandon, de hautes et mauvaises herbes. C’est pas normal ce qui se passe », a confié un riverain.



Les plus virulents n’ont pas hésité à s’attaquer à sa fille Créol. « Mais comment sa famille, notamment sa propre fille, arrive à voyager partout dans le monde alors que son père est abandonné dans la forêt », a déclaré un internaute originaire de ladite localité. Une critique qui, bien que fondée, ne devrait pourtant pas dédouaner les autorités municipales de Mouila en tête desquelles Norbert Diramba. Vivement une réaction afin que la légende de la musique gabonaise puisse être honorée.