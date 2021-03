Gabon: la toile dans l’euphorie après la qualification des Panthères pour la CAN

Hier, à l’occasion de la 5ème journée du groupe D comptant pour la qualification à la Coupe d’Afrique des nations, le Gabon s’est imposé avec brio contre la République démocratique du Congo (RDC). Une victoire au goût de délivrance pour toute une nation, qui a pris d’assaut la toile notamment Facebook et Twitter où les messages de satisfaction et les éloges continuent de pleuvoir.

Vêtues de jaunes et bleus, les panthères du Gabon, conduites par Pierre Emerick Aubameyang (PEA) ont livré une prestation des plus appréciables quand on sait l’enjeu de cette rencontre qui les opossait aux léopards du Congo. Il aura donc fallu 3 griffes d’Aaron Boupendza, Denis Bouanga et de PEA pour que le ticket menant au Cameroun soit arraché. Une démonstration de forces qui n’a pas laissé la toile indifférente. Compte tenu du fait que les supporters n’étaient pas autorisés à soutenir leur équipe favorite.

D’une part, les internautes ont salué la performance accomplie par le groupe de Patrice Neveu. « Vraiment chapeau pour cette alchimie retrouvée. Tout le pays est en joie malgré le confinement. Bravo à nos 23 panthères », a posté un internaute en furie. Pour d’autres, l’heure était aux comparaisons avec les équipes jugées plus fortes. « Emmenez le Brésil, la France et même l’Allemagne. On les écrase », a répliqué un autre internaute. À cela s’ajoutent les innombrables messages de soutien qui fusent depuis la 89e minute du match.

Les hommes politiques, les artistes et les personnalités, même les plus réservés, s’y sont prêtés.« Merci beaucoup aux valeureuses panthères du Gabon qui viennent de m’offrir le plus beau cadeau de mon anniversaire de ce jour. Au finish Gabon 3 vs 0 RDC. Gabon is back », s’est exclamé Nestor Ayi Andome, secrétaire général du ministère des Mines et du pétrole via sa page Facebook. Preuve de l’euphorie qui rythme la vie des Gabonais depuis quelques heures. Vivement une suite favorable !