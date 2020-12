Gabon: la station «Total Brottier» entre officiellement en service

Ce samedi 5 décembre 2020, la commune d’Akanda a enregistré l’entrée en service d’une nouvelle station. Dénommée « Total Brottier », cette station service inaugurée en présence du maire de la commune Yvon Patrick Rombogouera et de la directrice de Total Marketing Ingrid Jaumain, mêle notamment innovation, respect des standards internationaux et respect de l’environnement.

Située à proximité du carrefour Delta à Angondjé, la nouvelle station-service développée par l’opérateur français Total, vient officiellement d’ouvrir ses vanns. Dénommée « Total Brottier », cette station qui « s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement de l’opérateur français » comme l’a souligné Ingrid Jaumain directrice de Total Marketing, se veut plus innovante et plus respectueuse des normes environnementales.

En effet, disposant notamment de trois cuves élaborées autour d’un réservoir double-paroi acier construit selon la norme NF EN 12285-½, de panneaux solaires d’une capacité de 24 KW, cette nouvelle station se veut plus respectueuse des normes techniques en vigueur. Construite en sept mois, elle devrait participer au développement de la commune notamment en matière de facilitation du transport des personnes et des biens.

Accueillie avec « bienveillance » par l’édile de cette commune Yvon Patrick Rombogouera qui n’a pas manqué de rappeler « qu’elle apportera une réponse aux besoins des populations », cette station service, la seule dans cette zone stratégique, ambitionne d’offrir un service de qualité garantissant l’excellence opérationnelle conformément aux exigences de Total Marketing.



Avec déjà 21 emplois créés, cette station dont le gérant est issu d’un programme visant à valoriser les entrepreneurs locaux, devrait constituer un véritable pôle d’attraction pour la commune d’Akanda. A noter qu’à l’image des autres stations de l’opérateur, celle-ci devrait distribuer du diesel excellium et de l’essence excellium qui sont « des carburants plus économiques, moins polluants et qui protègent les moteurs dans la durée ».