Gabon: la startup Pozi veut conquérir le marché africain

Loic Kapitho, Co-fondateur et directeur exécutif de POZI a présenté le bilan et décliné l’ambition de la marque à l’occasion du 1er anniversaire de la startup organisé le 02 Décembre 2021. Au rang des perspectives sur un marché qui valait 16 milliards de dollars en 2020, Loïc Kapitho a présenté l’ambition de POZI de devenir l’application de tracking la plus appréciée en Afrique d’ici 2030.

Pozi, la startup spécialisée dans le suivi de véhicules et la gestion de flottes a célébré son premier anniversaire autour d’un cocktail organisé à l’Hôtel Le Crystal de Libreville entouré de ses clients, partenaires et autres invités. L’événement a été l’occasion pour l’équipe de présenter la raison d’être de l’entreprise, de valoriser les réussites de sa 1ère année d’exercice et de décliner son ambition pour le futur.

Pour l’équipe de Pozi, c’est « une année réussie, un démarrage encourageant ». Selon Loic Kapitho, la startup clôture cette première année avec 5000 téléchargements sur Android et IOS, plus de 300 véhicules actifs à Libreville et Port-Gentil, 75 comptes clients réguliers avec une notation utilisateurs moyenne de 4,4/5 , « des indicateurs de performance intéressants », a-t-il soutenu.

En plein essor, la startup veut rejoindre les autres marques déjà investies sur un marché africain qui valait 16 milliards de dollars en 2020. Pozi prend le pari de « devenir l’application de tracking la plus appréciée en Afrique d’ici 2030 ». Un sacré challenge.