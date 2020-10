Gabon: la startup Pozi lance un hackathon pour cartographier les quartiers de Libreville sur le digital

« Mon quartier, ma ville, Libreville », c’est le nom donné à cet hackathon initié par la startup Pozi, spécialisée dans le tracking et le suivi de véhicules à distance. Son objectif, compléter la carte digitale de Libreville en y intégrant des quartiers bien connus, lesquels constituent nos principaux repères dans nos activités quotidiennes. La compétition se tiendra sur deux jours allant du 5 au 6 novembre 2020. A la clé, de nombreux lots à remporter dont une enveloppe de 500 000 FCFA pour les meilleurs.

Pozi souhaite digitaliser nos cartes graphiques pour qu’elles reflètent nos quartiers. Une démarche qui vient combler un désert numérique des quartiers, principaux points de repère, à mesure que les villes grandissent et que notre quotidien se digitalise. « Nous voyons chaque jour nos villes se transformer et se digitaliser sans pour autant que nos quartiers, nos pivots et nos points de rencontre ne se retrouvent répertoriés sur une plateforme digitale qui intègre ces réalités urbaines », expliquent les gérants de la startup Pozi.

« Mon quartier, ma ville, Libreville », va ainsi rassembler du 5 au 6 novembre prochain, des communautés de développeurs. Lesquels vont contribuer à combler ce vide numérique, aux enjeux multiples aussi bien sur les plans commercial, sanitaire que touristique. Une cartographie qui servira chaque jour à orienter les citadins connectés.

Durant ces deux jours, 10 équipes de développeurs vont relever le challenge de renseigner un maximum de zones et de quartiers de Libreville sur la plateforme de cartographie développée par Pozi. La compétition est ouverte à toute personne âgée de 25 à 35 ans résidant à Libreville, à l’aise avec les interfaces informatiques et capable de repérer les quartiers sur une carte digitale. À la clé, 500.000 FCFA et de nombreux lots pour les gagnants. Les inscriptions pour prendre part audit hackathon sont ouvertes jusqu’au 30 octobre prochain. Le formulaire d’inscription est disponible ICI.