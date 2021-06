Gabon: la start-up Pozi présente au salon numérique VivaTech de Paris

Dans le cadre de l’organisation du salon numérique VivaTech, la start-up Pozi portera l’étendard du Gabon. Une aubaine pour cette entreprise qui devrait profiter de cette occasion pour présenter sa nouvelle gamme de fonctionnalités mais aussi de rencontrer des sociétés d’envergure internationale pour d’éventuelles collaborations.

Créé en 2016 par Publicis et le groupe Les Echos, VivaTech est l’évènement Tech & Startup numéro 1 en Europe qui se tient à Paris du 16 au 19 Juin 2021 et rassemble près de 500 exposants dont 200 startups en présentiel et en virtuel. Les grands noms de la Tech y seront présents et discuteront du rôle de l’innovation et de la tech pour rebâtir nos économies et une société plus durable.

Ainsi, l’événement est une opportunité de rencontres et de partage d’expériences pour POZI le représentant gabonais auprès de grands acteurs du high-tech, notamment Google, Apple, Adobe pour ne citer que ceux-là. Invitée par AG Partners Afrique, la jeune start’up gabonaise participe à cet échange numérique et représente le Gabon dans les catégories IOT, SaaS. C’est l’occasion de présenter ses dernières fonctionnalités et révolution en matière d’intelligence des véhicules.



Pour rappel, POZI est une application de suivi et de gestion de flotte qui permet de contrôler les véhicules, influencer le comportement des conducteurs et effectuer la gestion administrative de près de 500 véhicules sous contrat à ce jour. POZI et accessible sur ordinateur, tablette et smartphone et accessible sur www.pozi.app