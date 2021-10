Gabon: la start-up Pozi organise un webinaire sur le transport

Ecouter cet article Ecouter cet article

Voulant faire profiter de son expérience au plus grand nombre, la start-up Pozi organise le vendredi 22 octobre prochain un webinaire sur le thème « bien réussir dans le secteur du transport au Gabon ». Une aubaine pour les participants qui devraient profiter de cette occasion pour échanger avec différents opérateurs économiques du secteur du transport mais aussi de rencontrer des sociétés d’envergure internationale pour d’éventuelles collaborations.

Cet évènement digital gratuit constitue une contribution indéniable pour la startup POZI qui souhaite apporter du contenu utile pour les entrepreneurs et investisseurs qui souhaiteraient se lancer dans le secteur du transport au Gabon. Organisé en partenariat avec Direct Infos, Echos de l’Eco et Gabon Logistique et Transport, le webinaire sera animé par Anne-Marie Jobin, Directrice de la publication du mensuel économique Echos de l’Eco.

Ouverte aux entrepreneurs, aux professionnels et toute personne intéressée par le secteur du transport, cet échange qui se fera en ligne permettra de valoriser les parcours d’entreprises et de startup qui ont su s’imposer dans leur domaine ou apporter des innovations sur le marché. Ce sera aussi l’occasion de dresser les principaux défis à relever pour assurer sa viabilité dans un contexte de crise sanitaire. Ainsi l’évènement rassemblera un panel de chefs d’entreprise spécialisés dans le transport terrestre de personnes et de marchandises.

L’inscription au webinaire est disponible sur le lien https://bit.ly/3iDAGPH. Par ailleurs, l’évènement sera diffusé en direct sur les réseaux sociaux des différents partenaires. Pour rappel, POZI est une application de suivi et de gestion de flottes qui permet de contrôler les véhicules, influencer le comportement des conducteurs et effectuer la gestion administrative de près de 500 véhicules sous contrat à ce jour. POZI et accessible sur ordinateur, tablette et smartphone et accessible sur www.pozi.app