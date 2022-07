Gabon: la Sotrader en soutien aux coopératives agricoles

Ecouter cet article Ecouter cet article

La semaine écoulée, la société de transformation agricole et de développement rural (SOTRADER) représentée par le coordinateur du programme Graine Calixte Mbeng a procédé à la remise d’un don d’outillage d’agriculture à l’endroit d’une cinquantaine de coopératives. Une dotation qui s’inscrit dans la volonté de cette entreprise de soutenir le développement de l’agriculture et plus particulièrement des petits producteurs.

En marge de la célébration de la journée internationale des coopératives célébrée tous les 2 juillet, le coordinateur du programme Graine, Calixte Mbeng de la société de transformation agricole et de développement rural a procédé à la remise de kits d’outils agricoles aux responsables des plateformes de coopératives.

Composés de pulvérisateurs, de brouettes, de bottes, de houes et autres outils, ces kits ont été remis à la présidente de la plateforme des coopératives du Gabon Amélia Garcia Medza Mba et qui servira indubitablement à booster l’activité desdites coopératives. Il faut souligner que ce matériel est nécessaire au démarrage d’une plantation et constitue donc un outil indispensable en matière d’agriculture.

Lors de son intervention, la présidente de la plateforme des coopératives du Gabon n’a pas manqué de saluer l’initiative mais également de relever les différentes difficultés rencontrées par les coopérateurs. Il a également évoqué le manque de financement qui constitue une réelle difficulté pour le développement du secteur agricole.