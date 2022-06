Gabon: la Somika intéressée par le potentiel minier 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le jeudi 02 juin dernier le ministre des Mines, Elvis Ossindji, a reçu en audience à son cabinet sis à l’Immeuble du Pétrole une délégation de la Société minière de Katanga (Somika), basée en République démocratique du Congo (RDC). Il était question pour cette dernière d’exposer au membre du gouvernement l’intérêt qu’elle porte pour le secteur minier gabonais.

C’est en présence du directeur général de la Wesbert Moussounda Ngoumba et du directeur général des mines et de la géologie que s’est déroulée cette rencontre. Occasion pour le ministres des Mines et ses hôtes d’explorer la possibilité pour la Somika, entreprise de transformation des minerais implantée à Lubumbashi, dans la province du haut Katanga en RDC, les opportunités qu’offrent le Gabon en matière d’investissement.

Selon Elvis Ossindji, il était question d’offrir au responsable de cette entreprise « une vue d’ensemble des possibilités de notre pays ». , a déclaré le ministre des Mines. Si le membre du gouvernement n’a pas donné plus de détail sur le contenu des échanges avec la délégation de la Société minière de Katanga, on peut supposer que cette dernière pourrait aboutir à des échanges plus poussés au vu de la volonté des pouvoirs publics d’accentuer l’industrialisation de l’économie nationale.

Créée en 2001, la Somika opère dans la production de cuivre et cobalt. Il faut souligner que les mines apportent une contribution qui tourne autour de 2 % du PIB. L’objectif à moyen terme est de porter cette contribution à plus de 5 %.