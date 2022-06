Gabon: la solidarité au coeur de la Journée mondiale du donneur de sang

Ecouter cet article Ecouter cet article

Célébrée le 14 juin de chaque année, la Journée mondiale du donneur de sang est l’occasion de rendre hommage aux donneurs volontaires, bénévoles du geste salvateur qu’ils font en donnant leur sang. Célébrée sous le thème « donner son sang, un acte de solidarité », cette journée est également l’occasion de sensibiliser le plus grand nombre sur l’importance du don du sang.

Lancée en 2004 par l’OMS, la journée mondiale du sang valorise toutes ses personnes qui ont contribué à sauver ou améliorer la vie des personnes en donnant régulièrement ou volontairement leur sang. En effet, grâce aux dons de sang, des milliers de vies sont sauvées à travers le monde d’où la nécessité de sensibiliser les populations sur l’enjeu du don.

Aujourd’hui, il n’existe aucun traitement ni médicament de synthèse capable de remplacer le sang humain. Les dons de sang sont donc indispensables et irremplaçables. Occasion de lancer un appel aux autorités sanitaires du pays afin qu’elles prévoient des ressources suffisantes pour augmenter la collecte de sang auprès de donneurs volontaires et bénévoles et pour gérer l’accès au sang et à la transfusion des personnes qui en ont besoin.

Donner du sang régulièrement c’est faire preuve d’une grande générosité de cœur. A cette occasion, l’OMS appelle en outre tous les pays à célébrer et remercier les personnes qui donnent leur sang, ainsi qu’à encourager ceux qui ne sont pas encore des donneurs à le devenir. Le besoin en sang est universel, mais l’accès au sang de toutes les personnes qui en ont besoin ne l’est pas. Les pénuries de sang sont particulièrement criantes dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.