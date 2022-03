Gabon: la Sogatra au bord du gouffre malgré une subvention de plus de 2 milliards pendant la période covid-19

Ecouter cet article Ecouter cet article

Il n’est un secret pour personne que la Société gabonaise de transport (Sogatra) connaît depuis plusieurs années des difficultés qui laissent sur le carreau de nombreux employés. Une situation pour le moins incompréhensible alors que cette entreprise bénéficierait d’une subvention de l’Etat et que même dans le cadre de la riposte contre la pandémie de covid-19, elle aurait perçu un peu plus de 2 milliards de FCFA dans le cadre de la mise en oeuvre de la mesure portant gratuité du transport.

A quoi ont servi les 2 651 223 385 FCFA octroyés en 2020 à la Société gabonaise de transport dans le cadre de la Subvention solidarité transport? C’est la question qu’on pourrait se poser au vu de l’état de désolation dans lequel se trouve cette entreprise depuis plusieurs années. En effet, selon un document intitulé « Factures et justificatifs des dépenses covid 19 année 2020 » le gouvernement aurait octroyé cette enveloppe afin d’assurer la mesure sur la gratuité des transports.

Un montant colossal qui aurait peut-être permis de redynamiser l’entreprise mais aussi d’assurer le paiement de plusieurs mois d’arriérés de salaires et de prime Covid-19 réclamé à cor et à cri par les agents. Sauf que dans la réalité la situation demeure problématique puisque la société continue sa chute dans le gouffre et le gouvernement n’a jamais daigné expliquer la destination de ces 2 milliards de FCFA.



Chose encore plus curieuse, si le ministère de l’Economie et de la Relance indique sur son site que ce montant aurait bien été encaissé, les bus de la Sogatra n’ont été que très peu impliqués dans la mise en œuvre de la mesure portant gratuité du transport. De quoi susciter encore plus de suspicion sur cette affaire. Face à ces nombreuses zones d’ombre, il revient au ministre des Transports Brice Paillat d’édifier l’opinion sur l’utilisation de cette enveloppe mais aussi les solutions préconisées pour sortir la Sogatra des difficultés dans lesquelles elle est empêtrée.