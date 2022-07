Gabon: la société civile prête à contribuer à la transparence électorale en 2023

Ecouter cet article Ecouter cet article

Du 08 au 10 août 2022 se tiendra à Libreville le Congrès constitutif du Consortium de la société civile sur la transparence électorale et la démocratie au Gabon. Une rencontre qui sera marquée par le lancement d’un projet dénommé Appui à la transparence électorale et à la démocratie au Gabon (PADTS), avec comme objectif de concourir à l’amélioration du processus électoral.

Ce projet initié par le Réseau des organisations libres de la société civile pour la bonne gouvernance au Gabon (ROLBG), Brainforest et la Dynamique OSCAF avec le soutien du National Democratic Institute (NDI) s’inscrit dans la volonté de ces organisations de contribuer de manière significative à la construction et la consolidation de la démocratie au Gabon. Si cette rencontre aura pour objectif principal de mettre en orbite le Consortium de la société civile sur la transparence électorale et la démocratie, elle sera l’occasion d’échanger sur l’amélioration du système électoral gabonais.

A un peu moins de deux ans des prochaines échéances électorales, il sera donc question d’organiser un débat démocratique avec les partis politiques toutes tendances confondues autour des prochaines élections ou encore rassemblé l’ensemble de la société civile autour du « Projet d’appui à la démocratisation, à la transparence électorale et à la sécurisation des résultats des urnes au Gabon ».

Selon les initiateurs de cette rencontre, les participants adopteront la feuille de route de la société civile en vue de la transparence et de la crédibilisation de l’élection présidentielle de 2023 au Gabon, l’organigramme du consortium ainsi que l’ensemble des outils de gouvernance dudit consortium.

