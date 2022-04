Gabon: la société civile magnifie la mémoire de Gregory Ngbwa Mintsa

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le dimanche 10 Avril 2022, au siège de l’ONG Brainforest, s’est tenue une rencontre entre les hommes politiques et la société civile. Objectif, rendre un bel hommage à Gregory Ngbwa Mintsa, communicateur et linguiste, homme de valeurs et fervent acteur dans la lutte contre la corruption, décédé le 10 Avril 2014.

C’est en présence des leaders de la société civile tels que Marc Ona Essangui, Blanche Simonny Abegue, Marcel Libama, Georges Mpaga, entre autres et de certaines personnalités politiques notamment Michel Ongoundou Loundah, Serge Nguema, Auguste Eyene que s’est déroulée la cérémonie en hommage à Gregory Ngbwa Mintsa. Objectif, célébrer ensemble la mémoire de ce fervent acteur dans la lutte contre la corruption.

Au cours de cette rencontre, les participants ont pu être édifiés sur le parcours remarquable dans son combat pour la lutte contre la corruption à travers des thématiques significatives mettant en valeur l’engagement citoyen de l’homme durant son existence. Il s’agit de « Destin tragique des combattants de la liberté au Gabon; Engagement citoyen et perspectives, le crime patrimonicide ».

Ses camarades de lutte n’ont pas manqué de faire quelques témoignages sur son engagement citoyen. « Grégory a été la figure de proue dans la lutte contre les biens mal acquis. En effet, il a été le seul Gabonais assez courageux pour oser s’associer à la plainte de l’association Sherpa et Transparency international France contre Omar Bongo Ondimba, en 2007, pour dénoncer les détournements massifs du Président de la République », a souligné Blanche Simonny Abegue, présidente du comité de l’organisation.

Présente à cette cérémonie, Justine Mintsa, sœur aînée de Gregory Ngbwa Mintsa, n’a pas manqué de donner son opinion sur les combats menés par ce dernier. « Je ne l’avais jamais encouragé à mener ses combats. J’avais peur pour lui et j’imaginais ses retours à la maison après chaque mouvement. Mais j’ai respecté ses idées et ses principes », a-t-elle confié.