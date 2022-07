Gabon: la société civile dépose son mémorandum pour améliorer le processus électoral

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le souci de contribuer à l’amélioration du processus électoral et d’arriver à une élection libre et transparente, la plateforme nationale de la société civile gabonaise conduite par le pasteur Georges Bruno Ngoussi a procédé le jeudi 7 juillet dernier à la remise de ses propositions pour améliorer l’organisation des élections. Ainsi, elle plaide pour une plus grande implication de la société lors des échéances électorales.

En effet, c’est auprès de la présidente de la Cour constitutionnelle Marie Madeleine Mborantsuo et des présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat que la délégation de la société civile a procédé à la remise de son mémorandum. Un document comportant une kyrielle de propositions susceptibles d’améliorer le système électoral.

Il faut souligner que ce mémorandum comporte 11 points visant particulièrement à apporter des ajustements pouvant être intégrés dans le Code électoral en vue de son amélioration. « Nous avons fait des propositions. Si elles sont prises en compte, elles nous amèneront à vivre dans un véritable Etat de droit parce que nous n’y sommes pas encore. Et pourquoi ? Parce qu’aujourd’hui, après chaque élection, il y a toujours mort d’homme, il y a toujours dommage quelque part », a fait savoir Bruno Ngoussi.

La société civile suggère entre autres l’implication de la Société civile dans le processus électoral, depuis le Centre gabonais des élections (CGE) jusqu’au bureau de vote, la présence systématique des Missions d’observation aux élections, principalement à l’élection présidentielle; l’affichage et la diffusion des procès-verbaux sur Internet; l’indépendance des médias publics; l’uniformisation du coût de la campagne électorale au même titre que la caution de candidature afin de minimiser les candidatures fantaisistes.

