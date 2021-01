Gabon: la Sobraga pleinement engagée dans le processus de développement durable en 2020

Si l’année 2020 aura été principalement marquée par la crise sanitaire liée à la Covid-19, elle aura permis à plusieurs acteurs économiques de prendre une part active dans la mise en œuvre de la politique sociale et environnementale du pays. C’est le cas de la Société des brasseries du Gabon (Sobraga) qui tout au long de l’année, aura été un acteur majeur pour la réalisation des Objectifs de Développement Durable mais aussi un soutien incontestable dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19.

En effet, dès le début de la crise sanitaire, la Sobraga s’est érigée en véritable entreprise responsable en prenant des dispositions pour préserver la santé de ses collaborateurs, de ses partenaires et de sa clientèle. Un engagement perceptible par la fabrication de près de 3000 litres de solution hydroalcoolique par semaine dans son usine d’Owendo et la mise en oeuvre d’actions pour protéger et soulager les populations les plus vulnérables grâce à l’étroite collaboration avec le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil coronavirus).

Le directeur commercial adjoint de la Sobraga, Cédric Rekoula remettant symboliquement un bidon de solution hydroalcoolique au Général Romain Tchoua © D.R.

A terme, ce sont plus de 47 000 litres de solution hydroalcoolique qui ont été produits en 6 mois, dont plus de 36.000 litres distribués aux institutions et établissements sanitaires en charge de la lutte contre la pandémie. La Sobraga a également distribué gratuitement plus de 300.000 bouteilles d’eau à travers tout le pays, pour soutenir les centres hospitaliers et répondre aux besoins des malades et du personnel de santé dédié à la prise en charge de ces derniers.

Sur le plan écologique, cette année n’a pas été de tout repos pour la Société des brasseries du Gabon qui a renforcé son engagement en faveur de la lutte contre la pollution plastique. Par la mise en place de nombreuses initiatives tel que Jeudi vert en collaboration avec le Réseau gabonais pour l’environnement et le développement durable (RGEDD), la sensibilisation au tri à domicile par l’organisation d’un jeu concours qui a permis de récompenser 50 personnes ayant rassemblé 500 bouteilles plastiques et qui grâce à l’implication de l’opérateur NAMé Recycling a permis au 10 meilleurs collecteurs de professionnaliser leur activité.

Autre activité, l’extension du programme environnemental dans le cursus scolaire gabonais grâce à l’implication de l’Ambassade d’Espagne au Gabon. « Mis en place par la femme de l’Ambassadeur, Mme Cristiane Castilho Ribeiro, avec l’aval de la Présidence de la République et du Ministère de l’Education Nationale, le projet consiste à former les enseignants et futurs enseignants des Sciences de la vie et de la terre (SVT), exerçant leur activité dans les collèges publics ».



Par ailleurs, soucieuse d’impliquer le consommateur dans sa communication, la Sobraga a lancé en décembre 2020 sa campagne dénommée « Je suis un consom’Acteur ». Une campagne qui vise à interpeller la responsabilité du consommateur sur les problématiques liées à l’environnement sociétal. Objectif sensibiliser ces derniers sur la consommation modérée de boissons gazeuses et/ou alcoolisées, et la gestion des déchets plastiques.