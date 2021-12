Gabon: la Sobraga honore 120 de ses employés

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Vendredi 26 novembre l’hôtel Boulevard aux Acaes a servi de cadre à la remise de décorations de 120 agents totalisant 10, 20 et 30 ans d’ancienneté au sein de la Société des Brasseries du Gabon (Sobraga). Des distinctions qui sonnent comme une reconnaissance de l’engagement de ce dernier dans le développement de cette entreprise qui jouit depuis de nombreuses années d’une cohésion et d’un esprit d’équipe exemplaires.

C’est en présence du ministre de l’Emploi, de la Fonction publique, du Travail et de la Formation professionnelle, Madeleine Berre, des représentants syndicaux, que le directeur des ressources humaines des Brasseries du Gabon, Guy Germain Essono Ekoua a procédé à la remise de distinctions à 120 agents qui ont reçu leurs médailles du travail pour leur ancienneté au sein de la Société des Brasseries du Gabon.

Occasion pour le directeur des ressources humaines de saluer l’abnégation et le dévouement de ces « caciques » qui œuvrent chaque jour pour matérialiser la vision de la Sobraga. « Être l’entreprise préférée des Gabonais et un acteur régional de référence dans le management de la qualité, la capacité d’innovation et l’engagement citoyen », a indiqué Guy Germain Essono Ekoua.

Ainsi, au cours de cette cérémonie, ce sont huit agents qui ont reçu la médaille d’or pour leurs 30 années passées au sein de l’entreprise, douze employés ont reçu une médaille d’argent, récompensant leurs 20 années de service et cent agents ont reçu leur première médaille, la médaille de bronze, marquant leur première décennie dans la grande famille des Brasseries du Gabon. Des années d’engagement qui selon le directeur des ressources humaines démontrent la fusion entre les employés et l’entreprise preuve de la stabilité et de la cohésion qui règne en son sein.