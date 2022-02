Gabon: la Sobraga engagée pour la consommation responsable d’alcool

Ecouter cet article Ecouter cet article

Véritable entreprise citoyenne, la Société des brasseries du Gabon (Sobraga) reste inexorablement engagée dans la sensibilisation pour une consommation d’alcool modérée. Un engagement perceptible par le lancement d’une campagne de sensibilisation sur sa page Facebook pour inciter chaque citoyen à dire non à l’alcool au volant, précédée l’année écoulée par sa campagne dénommée #Jemengage, en faveur d’une consommation modérée des boissons alcoolisées et gazeuses.

Si la crise sanitaire limite quelque peu les rassemblements, plusieurs occasions de se réunir autour d’un verre ne peuvent pas manquer. Au risque de reprendre le volant en ayant bu le verre de trop. C’est pourquoi la Société des Brasseries du Gabon s’investit depuis plusieurs années en faveur d’une consommation responsable des boissons alcoolisées.

Après avoir lancé en 2020 la campagne #Jemengage, avec pour objectif de sensibiliser les consommateurs sur la nécessité d’adopter un comportement responsable en matière de consommation d’alcool, l’entreprise vient de lancer une nouvelle campagne afin de lutter contre la consommation d’alcool au volant.

Une campagne qui suggère aux citoyens de ne pas s’accoutumer des idées telles que « Je gère ne t’inquiète pas ! » ou encore « Laisse ça ! Je maîtrise ! ». « Même si vous ne vous en rendez pas compte, l’alcool réduit vos réflexes, altère votre vue et disperse votre attention ! Ne jouez pas avec votre vie et celle des autres. Si vous buvez, ne conduisez pas! », conseille la Société des brasseries du Gabon.

Il faut souligner que la consommation d’alcool est l’une des six principales causes des accidents de la route. Selon les statistiques de la Direction générale de la sécurité routière, l’état d’ivresse représente 2,18% des causes des accidents de circulation. Autre cause de ce phénomène : le non-respect des règles élémentaires de la circulation routière avec 32,96%, l’excès de vitesse avec 27,72% et enfin la défaillance mécanique avec 17,13%.