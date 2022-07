Gabon: la Sobraga dépose un conteneur de collecte de déchets plastiques au PK 12

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le déploiement de sa responsabilité sociétale des entreprises (RSE) que la Société des brasseries du Gabon (Sobraga) a procédé, le vendredi 1 juillet 2022, à la livraison d’un conteneur aménagé en bac de collecte de déchets plastiques sis au quartier PK12. Une manière significative de s’engager dans la lutte contre la pollution de l’environnement.

C’est en présence d’officiels et des partenaires techniques que le Directeur commercial et marketing de la Société des brasseries du Gabon a procédé à la livraison du tout premier conteneur de collecte de déchets plastiques au quartier PK 12 dans le 5ème arrondissement de la commune de Libreville. Une action solidaire qui démontre le caractère citoyen de la filiale du groupe Soboleco qui ne cesse de laisser sa marque dans la lutte contre la pollution.

D’ailleurs, Joël Gallato a tenu à rappeler l’intérêt de cette action solidaire. « Aujourd’hui, grâce à nos partenaires collecteurs et recycleurs, au titre desquels Jia Ming Plastics Manufacturing, nous sommes capables de collecter et traiter chaque année plus de 50 millions de bouteilles en plastique », a souligné le Directeur commercial de la Sobraga. Une cérémonie rehaussée par la présence du Maire dudit arrondissement.



Notons qu’il s’agit du second conteneur placé par la Sobraga après celui du rond-point de Nzeng-ayong dans le 6ème arrondissement de Libreville. Si sa gestion pose d’ores et déjà un problème, le board de la Société des brasseries du Gabon a tenu à préciser que « le conteneur sera entièrement géré par son partenaire Jia Ming Plastics Manufacturing ». Les populations environnantes ont été sensibilisées sur les comportements citoyens à développer pour lutter efficacement contre la pollution plastique. Vivement une suite favorable.

