Gabon: la Sobraga au chevet des orphelinats du Grand Libreville

Le samedi 27 novembre dernier, la Société des brasseries du Gabon (Sobraga) a procédé à la remise d’une dotation de près de 7.000 bouteilles d’eau dans douze orphelinats des quatre communes du Grand Libreville. Une initiative qui s’inscrit dans la volonté de cette entreprise de soutenir ces structures d’accueil exposées à de nombreuses difficultés depuis l’avènement de la crise sanitaire liée au covid-19 au Gabon.

Dans le cadre de sa Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), la Sobraga soutient régulièrement en eau et en matériel de nombreuses structures, notamment les structures sanitaires et les collectivités locales de Libreville et de l’intérieur du pays. C’est dans la droite ligne de ces actions qu’elle a procédé le 27 novembre dernier à une importante dotation en eau à 12 orphelinats situés dans les communes de Libreville, Owendo et Akanda.

Ainsi, ce sont près de 7.000 bouteilles de 1.5L d’eau Andza et Akewa que les équipes commerciales de la Sobraga ont distribuées. Une dotation qui s’est accompagnée de ballons de football pour les plus jeunes mais également de tee-shirts pour le personnel de ces établissements d’accueil. Un geste qui n’a d’ailleurs pas manqué d’être salué par le responsable d’une de ces structures. « La longévité des orphelinats est étroitement liée aux dons des Institutions et des personnes de bonne volonté. C’est donc une joie pour nous d’être autant accompagnés » a déclaré Israël Ndougou, responsable de La Maison de l’Espérance.

L’action a été étendue à plus de cinq orphelinats du « Grand Libreville ». Elle s’inscrit dans l’ambition de la Société des brasseries du Gabon d’œuvrer pour le bien-être des populations de manière générale et particulièrement auprès des enfants. Elle fait suite à la volonté de Sobraga d’exprimer sa solidarité aux maisons d’accueil pour personnes en difficulté surtout en cette période de fin d’année 2021.