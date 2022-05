Gabon: la Sobraga annonce la fin du partenariat avec Coca-Cola company

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’information qui avait fait le tour du continent ces dernières semaines vient d’être confirmée par la Société des brasseries du Gabon (Sobraga). En effet, c’est par le biais d’un communiqué parvenu à la rédaction de Gabon Media Time ce mercredi 18 mai 2022 que l’entreprise a annoncé la fin du partenariat historique entre la Coca-Cola et le Groupe Castel.

« Après 25 ans de partenariat, le Groupe Castel et The Coca-Cola Company ont conjointement décidé de mettre fin à leur collaboration pour la production, l’embouteillage et la commercialisation des boissons des marques Coca-Cola, Fanta, Sprite et Schweppes ». C’est en ces termes que la Sobraga a annoncé la fin de ce partenariat entre sa société mère et le géant américain de l’industrie des boissons gazeuses.

Une fin de parcours qui sera effective dès le 30 juin 2022 et qui mettra donc un terme à la production, à l’embouteillage et la commercialisation des boissons des marques Coca-Cola, Fanta, Sprite et Schweppes. Dans la foulée, la Sobraga a tenu à rassurer sur son engagement « de proposer aux consommateurs gabonais des gammes toujours plus variées de boissons de qualité, fabriquées par et pour les Gabonais, en prenant en compte les problématiques locales de santé publique, de pouvoir d’achat et d’impact environnemental ».



Par ailleurs, la Société des brasseries du Gabon a tenu à réitérer sa volonté d’innover en développant des gammes de produits, mais aussi en veillant à proposer des boissons moins sucrées. Elle a tenu à confirmer sa vision de demeurer l’entreprise préférée des Gabonais et un acteur régional de référence en matière de management de qualité, de capacité d’innovation et d’engagement citoyen.