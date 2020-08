Gabon: la SNI met en garde contre la multiplication des cas d’escroquerie en son nom

Face à l’usage frauduleux de son nom et de son logo, la Société Nationale Immobilière (SNI) a tenu à monter au créneau pour dénoncer ces agissements ayant pour but d’escroquer les populations au prétexte de l’acquisition d’offres immobilières. Ainsi, l’entreprise, bras séculier de l’Etat en matière de politique du logement, a annoncé le dépôt d’une plainte contre les auteurs de ces actes délictueux.

C’est par le biais d’un communiqué que la société a tenu à attirer l’attention du grand public sur un réseau de personnes malveillantes qui auraient mis en place un vaste système d’escroquerie. Ces derniers, pour convaincre les victimes, utilisent frauduleusement le nom et le logo de la SNI.

Les auteurs de ces actes auraient « créé une ou plusieurs pages Facebook et comptes WhatsApp arborant la charte graphique de la SNI, pour proposer de prétendues offres immobilières se rapportant à nos différents projets en cours ». Avec les attentes exprimées par les populations en matière de logement et de parcelle, ces personnes auraient déjà fait de nombreuses victimes.

Ainsi, en échange de sommes d’argent relativement importantes, ces escrocs promettent « le traitement diligent des dossiers d’acquisition de logements ou de parcelles ». « La SNI condamne avec la plus grande fermeté ces pratiques préjudiciables et précise qu’une plainte a été déposée auprès des Services compétents en la matière. Elle rappelle qu’aucun règlement valable ne saurait se faire en dehors de ses guichets », précise le communiqué.

Par ailleurs, l’entreprise a tenu à inviter les populations à faire preuve de vigilance, notamment en cas de contacts inhabituels ou de demandes inappropriées. Pour ce faire, elle a invité les citoyens souhaitant acquérir un logement ou une parcelle à contacter directement la SNI au numéro court «8510» et viavia l’adresse électronique snicontact@gmail.com ou plus plus simplement en se rendant à son siège.