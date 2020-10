Gabon: la SNI en séminaire d’entreprise pour une amélioration de ses performances

Ce mardi 13 octobre 2020 s’est ouvert au siège de la Société Nationale Immobilière (SNI) sis à Likouala dans le 3ème arrondissement de Libreville un séminaire d’entreprise portant sur le thème « Optimisation des ressources humaines ». Une rencontre qui a pour objectif d’outiller l’ensemble des agents de cette entreprise, bras séculier de l’Etat en matière de politique du logement, pour améliorer leurs performances.

Prévu se tenir du 13 au 20 octobre 2020, ce séminaire de formation a été ouvert par le directeur général de la SNI Hermann Kamonomono. Un séminaire qui s’inscrit dans la volonté de la direction générale de réfléchir à l’optimisation et l’amélioration du rendement des ressources humaines de cette structure mais aussi de son fonctionnement.

C’est donc par petits groupes et dans le strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement dans le cadre de la riposte contre la pandémie de Covid-19, que les agents de la société nationale immobilière aborderont durant ces 8 jours de séminaire des thèmes tels que « formation, perfectionnement, avancement, rémunération et promotion »; « représentation syndicale, avantages sociaux, gestion prévisionnelle et opérationnelle » mais aussi la « révision de la convention d’entreprise et du règlement intérieur ».

Pour le directeur général de cette entreprise, ce séminaire a pour « objectif de réfléchir ensemble sur les voies et moyens que doivent se donner les parties à savoir l’employeur et l’employé pour une amélioration des performances de la structure ». « L’objectif de ce séminaire est donc d’échanger sur les démarches d’amélioration des conditions de travail au sein de la société nationale immobilière. Autrement dit comment la SNI peut aider ses employés à se sentir fiers d’appartenir à cette grande famille », a indiqué Hermann Kamonomono.

A noter que ce séminaire fait suite à celui organisé le Jeudi 13 septembre 2018, qui avait permis d’adopter la charte des valeurs de cette entreprise qui devait permettre de régir le fonctionnement de l’entreprise dans la perspective de favoriser l’unité des employés, leur responsabilité et leur performance.